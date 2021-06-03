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США поделятся COVID-вакциной с другими странами. Среди получателей будет Украина

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Вашингтон, Четверг 03 июня 2021 18:35
США поделятся COVID-вакциной с другими странами. Среди получателей будет Украина Фото: США поделятся с Украиной вакциной от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, 6 миллионов доз будут распределены через механизм COVAX и будут направлены в Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также медработникам из ООН.

Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.

Напомним, американский президент Джо Байден заявлял, что хочет сделать США "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Он обещал до конца июня выделить другим государствам 80 млн доз вакцин.

Добавим, сегодня в Украину прибыла очередная партия вакцины AstraZeneca по механизму COVAX. На этот раз Украина получила вакцину итальянского производства.

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