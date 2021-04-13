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В Австралии обнаружили второй случай тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

Новина українською → Австралия, Вторник 13 апреля 2021 10:11
В Австралии обнаружили второй случай тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca Фото: в Австралии обнаружили второй случай тромбоза после вакцинации (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Министерство здравоохранения Австралии выявило второй случай тромбоза, который, вероятно, связан с COVID-вакциной компании AstraZeneca. Заболевание зафиксировали у 40-летней женщины, которая получила прививку в Западной Австралии.

Об этом 13 апреля сообщила Администрация терапевтических товаров Австралии (TGA), передает The Guardian.

Пациентка сейчас находится на лечении в медучреждении, ее состояние стабильное.

Группа по исследованиюя безопасности вакцин в понедельник пришла к выводу, что "недавно зарегистрированный случай тромбоза, вероятно, связан с вакцинацией".

Глава TGA Джон Скерритт сказал журналистам в Канберре, что диагноз женщины "осложнен некоторыми другими состояниями".

Этот случай тромбоза является вторым в Австралии, что, как предполагается, может быть связано с вакциной AstraZeneca. Первый случай выявили у 44-летнего мужчины из Мельбурна в начале апреля.

Во вторник Австралия также зафиксировала 910-ю смерть от коронавируса - первую с 19 октября. Умер 80-летний мужчина с COVID-19.

Напомним, ранее Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) официально заявил о связи между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. При этом польза вакцины превышает возможные риски.

А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет ждать официальных документов для того, чтобы принимать решения прекращать ли использование этой вакцины в Украине.

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