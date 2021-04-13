В Австралії виявили другий випадок тромбозу після щеплення вакциною AstraZeneca
Міністерство охорони здоров’я Австралії виявило другий випадок тромбозу, який, ймовірно, пов’язаний з COVID-вакциною компанії AstraZeneca. Захворювання зафіксували у 40-річної жінки, яка отримала щеплення у Західній Австралії.
Про це 13 квітня повідомила Адміністрація терапевтичних товарів Австралії (TGA), передає The Guardian.
Пацієнтка наразі перебуває на лікуванні в медзаклад, її стан стабільний.
Група з дослідження безпеки вакцин у понеділок дійшла висновку, що "нещодавно зареєстрований випадок тромбозу, ймовірно, пов'язаний з вакцинацією".
Глава TGA Джон Скеррітт сказав журналістам у Канберрі, що діагноз жінки "ускладнений деякими іншими станами".
Цей випадок тромбозу є другим в Австралії, що, як припускається, може бути пов'язаний з вакциною AstraZeneca. Перший випадок виявили у 44-річного чоловіка із Мельбурна на початку квітня.
У вівторок Австралія також зафіксувала 910-ту смерть від коронавірусу - першу з 19 жовтня. Помер 80-річний чоловік з COVID-19.
Нагадаємо, раніше Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) офіційно заявив про зв'язок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. При цьому користь вакцини перевищує можливі ризики.
А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що буде чекати офіційних документів для того, щоб приймати рішення чи припиняти використання цієї вакцини в Україні.