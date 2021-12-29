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В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на COVID

Автор: Наталья Скороход

В Австралии около 1000 человек получили неверные результаты тестов на коронавирус. Ошиблась лаборатория, которая обрабатывала результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Австралийская лаборатория SydPath сообщила, что 995 человек, сдавших тесты на коронавирус 22, 23 и 24 декабря, получили неверные результаты из-за ошибки обработки данных.

Лаборатория изначально сообщила австралийцам, что результат тестов 995 человек были отрицательные, хотя на самом деле 486 человек получили положительный результат на коронавирус.

Напомним, что в США заболевшие коронавирусом теперь могут изолироваться на 5 суток, а не десять. В CDC заявили, что это оправдано научно.

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