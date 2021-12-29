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В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на COVID

Автор: Наталья Скороход

В Австралії близько 1000 людей отримали невірні результати тестів на коронавірус. Помилилася лабораторія, яка обробляла результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Австралійська лабораторія SydPath повідомила, що 995 осіб, які здали тести на коронавірус 22, 23 і 24 грудня, отримали невірні результати через помилку обробки даних.

Лабораторія спочатку повідомила австралійцям, що результат тестів 995 осіб були негативні, хоча насправді 486 осіб отримали позитивний результат на коронавірус.

Нагадаємо, що у США хворі коронавірусом тепер можуть ізолюватися на 5 діб, а не десять. У CDC заявили, що це виправдано науково.

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Коронавірус