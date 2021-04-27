В Австралии задумались о приостановке полетов из Индии

В Австралии рассмотрят предложение о приостановке полетов из Индии. Это делают для того, чтоб остановить ввоз опасного штамма коронавируса в страну.

По ее словам, предложение о приостановке рейсов хотят рассмотреть во вторник, 27 апреля. Штат Квинсленд призвал федеральное правительство прекратить все полеты из Индии из-за высокого риска потенциальных вспышек COVID-19 и очень заразных видов коронавируса, которые могут завезти отели страны.

Напомним, Индию охватил опасный штамм коронавируса, который может не обойти и Украину. По прогнозам украинских экспертов, "индийский штамм" может появиться у нас уже в мае.

Ранее сообщалось, что "индийский штамм" коронавируса выявили в Италии. Там им заразились отец и дочь.