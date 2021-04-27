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В Австралії задумалися про припинення польотів з Індії

Автор: Наталья Скороход

В Австралії розглянуть пропозицію про припинення польотів з Індії. Це роблять для того, щоб зупинити ввезення небезпечного штаму коронавірусу в країну.

Про це заявила прем'єр штату Квінсленд Анастасія Палащук, передає Reuters.

За її словами, пропозицію про припинення рейсів хочуть розглянути у вівторок, 27 квітня. Штат Квінсленд закликав федеральний уряд припинити всі польоти з Індії через високий ризик потенційних спалахів COVID - 19 і дуже заразних видів коронавірусу, які можуть завезти готелі країни.

Нагадаємо, Індію охопив небезпечний штам коронавірусу, який може не обійти і Україну. За прогнозами українських експертів, "індійський штам" може з'явитися у нас вже в травні.

Раніше повідомлялося, що "індійський штам" коронавірусу виявили в Італії. Там їм заразилися батько і дочка.

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