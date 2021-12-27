В Австралии зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон"

Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового штамма "Омикрон" на фоне очередного всплеска ежедневных инфекций. При этом власти воздержались от введения новых ограничений, заявив, что уровень госпитализаций остается низким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новый штамм коронавируса повлек за собой смерть 80-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями.
"Это была первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, вызванная вариантом "Омикрон", – сказала эпидемиолог Нового Южного Уэльса Кристин Селви.
В этот день в Австралии зафиксировали 6 смертей от коронавируса.