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В Австралії зафіксували першу смерть від штаму "Омікрон"

Автор: Артур Родивилов

Австралія в понеділок повідомила про першу зафіксовану смерть від нового штаму "Омікрон" на тлі чергового сплеску щоденних інфекцій. При цьому влада утрималася від введення нових обмежень, заявивши, що рівень госпіталізацій залишається низьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Новий штам коронавірусу спричинив смерть 80-річного чоловіка з супутніми захворюваннями.

"Це була перша відома смерть в Новому Південному Уельсі, викликана варіантом "Омікрон", - сказала епідеміолог Нового Південного Уельсу Крістін Селві.

В цей день в Австралії зафіксували 6 смертей від коронавірусу.

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