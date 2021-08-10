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Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса: можно прививать подростков

Автор: Наталья Скороход

В Австралии одобрили вакцину Spikevax, выпускаемую американской компанией Moderna. Это уже четвертая вакцина от COVID-19, которая получила одобрение регулирующих органов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Австралии.

Отмечается, что вакцина включена в перечень препаратов для активной иммунизации населения.

Кроме того, в Австралии рассматривают возможность использования этой вакцины для подростков.

Напомним, что в Австралии зафиксировали вспышку коронавируса "Дельта". Людей просят соблюдать карантин и не выходить из дома.

Также сообщалось, что Австралия пока не готова открывать границы. Власти назвали причину.

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