Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса: можно прививать подростков

В Австралии одобрили вакцину Spikevax, выпускаемую американской компанией Moderna. Это уже четвертая вакцина от COVID-19, которая получила одобрение регулирующих органов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Австралии.
Отмечается, что вакцина включена в перечень препаратов для активной иммунизации населения.
Кроме того, в Австралии рассматривают возможность использования этой вакцины для подростков.
Напомним, что в Австралии зафиксировали вспышку коронавируса "Дельта". Людей просят соблюдать карантин и не выходить из дома.
Также сообщалось, что Австралия пока не готова открывать границы. Власти назвали причину.