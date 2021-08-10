Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків

В Австралії схвалили вакцину Spikevax, що випускається американською компанією Moderna. Це вже четверта вакцина від COVID-19, яка отримала схвалення регулюючих органів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії.
Зазначається, що вакцина включена до переліку препаратів для активної імунізації населення.
Крім того, в Австралії розглядають можливість використання цієї вакцини для підлітків.
Нагадаємо, що в Австралії зафіксували спалах коронавірусу "Дельта". Людей просять дотримуватися карантину й не виходити з дому.
Також повідомлялося, що Австралія поки не готова відкривати кордони. Влада назвала причину.