RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків

Автор: Наталья Скороход

В Австралії схвалили вакцину Spikevax, що випускається американською компанією Moderna. Це вже четверта вакцина від COVID-19, яка отримала схвалення регулюючих органів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії.

Зазначається, що вакцина включена до переліку препаратів для активної імунізації населення.

Крім того, в Австралії розглядають можливість використання цієї вакцини для підлітків.

Нагадаємо, що в Австралії зафіксували спалах коронавірусу "Дельта". Людей просять дотримуватися карантину й не виходити з дому.

Також повідомлялося, що Австралія поки не готова відкривати кордони. Влада назвала причину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаВакцинація