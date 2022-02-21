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Австралия открывает границы и приглашает туристов

Автор: Наталья Скороход

Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников с понедельника, 21 февраля. Власти отменили все ограничения, связанные с коронавирусом и приглашают туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Планируется, что с понедельника б

что на туристическом рынке произойдет "очень сильное" восстановление. Самая крупная авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.

Отмечается, что вспышка коронавируса "Омикрон" в Австралии, по-видимому, прошла на спад. Число госпитализаций неуклонно снижается в течение последних трех недель.

Напомним, что в США ситуация с COVID-19 наоборот продолжает создавать значительный риск для населения. Президент продлил режим чрезвычайной ситуации.

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