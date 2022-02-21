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Австралія відкриває кордони і запрошує туристів

Автор: Наталья Скороход

Австралія відкриває кордони для вакцинованих мандрівників з понеділка, 21 лютого. Влада скасувала всі обмеження, пов'язані з коронавірусом і запрошує туристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Планується, що з понеділка понад

що на туристичному ринку відбудеться "дуже сильне" відновлення. Найбільша авіакомпанія Qantas Airways Ltd планує на цьому тижні доставити понад 14 000 пасажирів до Австралії.

Відзначається, що спалах коронавірусу "Омікрон" в Австралії, напевно, пройшов на спад. Кількість госпіталізацій неухильно знижується протягом останніх трьох тижнів.

Нагадаємо, що в США ситуація з COVID-19 навпаки продовжує створювати значний ризик для населення. Президент продовжив режим надзвичайної ситуації.

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