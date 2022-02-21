Австралія відкриває кордони і запрошує туристів

Планується, що з понеділка понад

що на туристичному ринку відбудеться "дуже сильне" відновлення. Найбільша авіакомпанія Qantas Airways Ltd планує на цьому тижні доставити понад 14 000 пасажирів до Австралії.

Відзначається, що спалах коронавірусу "Омікрон" в Австралії, напевно, пройшов на спад. Кількість госпіталізацій неухильно знижується протягом останніх трьох тижнів.