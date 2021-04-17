Австралия продолжит вакцинацию населения после летального случая

Вакцинация в Австралии продолжится после смертельного случая тромбоза. Об этом заявил министр здравоохранения Грег Хант.

По его словам, Австралия продолжит обзор вакцин от коронавируса после летального случая. До этого в стране умерла 48-летняя женщина от тромбов после вакцины AstraZeneca

"Правительство попросит ATAGI (Австралийскую техническую консультативную группу по иммунизации) обеспечить постоянный обзор всех вакцин с точки зрения их безопасности и эффективности", - сказал Хант на брифинге.

Он заявил, что по стране не будет никаких немедленных изменений, чтобы еще больше ограничить использование вакцины AstraZeneca. Также он сказал, что вакцина Pfizer остается предпочтительным вариантом для людей в возрасте до 50 лет.