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Австралия продолжит вакцинацию населения после летального случая

Новина українською → Австралия, Суббота 17 апреля 2021 23:11
Австралия продолжит вакцинацию населения после летального случая Фото: вакцинация от COVID-19 в Австралии продолжится(Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Вакцинация в Австралии продолжится после смертельного случая тромбоза. Об этом заявил министр здравоохранения Грег Хант.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Австралия продолжит обзор вакцин от коронавируса после летального случая. До этого в стране умерла 48-летняя женщина от тромбов после вакцины AstraZeneca

"Правительство попросит ATAGI (Австралийскую техническую консультативную группу по иммунизации) обеспечить постоянный обзор всех вакцин с точки зрения их безопасности и эффективности", - сказал Хант на брифинге.

Он заявил, что по стране не будет никаких немедленных изменений, чтобы еще больше ограничить использование вакцины AstraZeneca. Также он сказал, что вакцина Pfizer остается предпочтительным вариантом для людей в возрасте до 50 лет.

Отметим, что в Австралии вакциной AstraZeneca уже вакцинировано не менее 885 000 человек.

Напомним, в Австралии обнаружили еще один случай тромбоза после вакцины AstraZeneca. Там заболевание зафиксировали у 40-летней женщины.

Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

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