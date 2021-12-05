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Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет

Автор: Наталья Скороход

2,3 миллиона детей в Австралии в возрасте от 5 до 11 лет смогут получить свои первые вакцины Pfizer от коронавируса после окончательного одобрения вакцинации в этой возрастной группе. Ожидается, что вакцинировать детей начнут уже с 10 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Предварительное разрешение на вакцинацию детей с 5 до 11 лет от коронавируса уже дали министр здравоохранения Грег Хант и Администрация терапевтических товаров (TGA). Окончательное одобрение на использование вакцины Pfizer для детей теперь ожидают от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (Atagi).

TGA рассматривает детские дозы вакциной Moderna и сформирует свое мнение по этому поводу в ближайшие недели.

Он добавил, что в возрастной группе от 5 до 11 лет насчитывается 2,3 миллиона австралийских детей, и в настоящее время пятая часть всех случаев COVID приходится на группу младше 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Австралии вакцинировались от коронавируса 80% населения. Прививки получили люди с 16-летнего возраста.

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