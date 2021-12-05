Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет

Предварительное разрешение на вакцинацию детей с 5 до 11 лет от коронавируса уже дали министр здравоохранения Грег Хант и Администрация терапевтических товаров (TGA). Окончательное одобрение на использование вакцины Pfizer для детей теперь ожидают от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (Atagi).

TGA рассматривает детские дозы вакциной Moderna и сформирует свое мнение по этому поводу в ближайшие недели.

Он добавил, что в возрастной группе от 5 до 11 лет насчитывается 2,3 миллиона австралийских детей, и в настоящее время пятая часть всех случаев COVID приходится на группу младше 12 лет.