Австралия ждет окончательного одобрения вакцинации от COVID для детей с 5 лет

2,3 миллиона детей в Австралии в возрасте от 5 до 11 лет смогут получить свои первые вакцины Pfizer от коронавируса после окончательного одобрения вакцинации в этой возрастной группе. Ожидается, что вакцинировать детей начнут уже с 10 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Предварительное разрешение на вакцинацию детей с 5 до 11 лет от коронавируса уже дали министр здравоохранения Грег Хант и Администрация терапевтических товаров (TGA). Окончательное одобрение на использование вакцины Pfizer для детей теперь ожидают от Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (Atagi).
TGA рассматривает детские дозы вакциной Moderna и сформирует свое мнение по этому поводу в ближайшие недели.
Он добавил, что в возрастной группе от 5 до 11 лет насчитывается 2,3 миллиона австралийских детей, и в настоящее время пятая часть всех случаев COVID приходится на группу младше 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Австралии вакцинировались от коронавируса 80% населения. Прививки получили люди с 16-летнего возраста.