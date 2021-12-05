Австралія чекає остаточного схвалення вакцинації від COVID для дітей з 5 років

Попередній дозвіл на вакцинацію дітей від 5 до 11 років від коронавірусу вже дали міністр охорони здоров'я Грег Хант і Адміністрація терапевтичних товарів (TGA). Остаточне схвалення на використання вакцини Pfizer для дітей тепер очікують від Австралійської технічної консультативної групи з імунізації (Atagi).

TGA розглядає дитячі дози вакциною Moderna і сформує свою думку з цього приводу в найближчі тижні.

Він додав, що у віковій групі від 5 до 11 років налічується 2,3 мільйона австралійських дітей, і зараз п'ята частина всіх випадків COVID припадає на групу молодше 12 років.