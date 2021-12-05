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Австралія чекає остаточного схвалення вакцинації від COVID для дітей з 5 років

Автор: Наталья Скороход

2,3 мільйона дітей в Австралії у віці від 5 до 11 років зможуть отримати свої перші вакцини Pfizer від коронавірусу після остаточного схвалення вакцинації в цій віковій групі. Очікується, що вакцинувати дітей почнуть вже з 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Попередній дозвіл на вакцинацію дітей від 5 до 11 років від коронавірусу вже дали міністр охорони здоров'я Грег Хант і Адміністрація терапевтичних товарів (TGA). Остаточне схвалення на використання вакцини Pfizer для дітей тепер очікують від Австралійської технічної консультативної групи з імунізації (Atagi).

TGA розглядає дитячі дози вакциною Moderna і сформує свою думку з цього приводу в найближчі тижні.

Він додав, що у віковій групі від 5 до 11 років налічується 2,3 мільйона австралійських дітей, і зараз п'ята частина всіх випадків COVID припадає на групу молодше 12 років.

Раніше повідомлялося, що в Австралії вакцинувалися від коронавірусу 80% населення. Щеплення отримали люди з 16-річного віку.

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КоронавірусВакцинація