В Австрии бордель предлагает бесплатные услуги в обмен на вакцинацию от COVID

Венский бордель Funpalast предлагает своим клиентам ваучер на бесплатное посещение заведения, где можно будет провести 30 минут с любой "избранницей". Однако для этого сначала нужно пройти вакцинацию от COVID-19.

Такую акцию придумали, чтобы привлечь внимание к необходимости вакцинироваться. В стране прививки от коронавируса сделали лишь 64% населения. Потому Австрия является одной из стран в Западной Европе с самым низким уровнем вакцинации.

"Из-за пандемии мы зарегистрировали 50% сокращение клиентов, благодаря этой инициативе мы надеемся, что количество клиентов снова вырастет", - сказали в Funpalast.

Также там отметили, что для коллективного иммунитета, согласно данным властей, необходимо вакцинировать 70-75% населения. Также, по статистике, в Австрии вакцинировано меньше мужчин, чем женщин. Потому заведение решило помочь достичь более высокого уровня вакцинации.