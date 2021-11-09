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В Австрии бордель предлагает бесплатные услуги в обмен на вакцинацию от COVID

Автор: Иванна Шовкун

В столице Австрии Вене местный бордель предлагает 30 минут своих услуг в обмен на прививку против коронавируса. Таким образом владельцы бизнеса хотят повысить уровень вакцинации и количество клиентов, которое упало из-за пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Венский бордель Funpalast предлагает своим клиентам ваучер на бесплатное посещение заведения, где можно будет провести 30 минут с любой "избранницей". Однако для этого сначала нужно пройти вакцинацию от COVID-19.

Такую акцию придумали, чтобы привлечь внимание к необходимости вакцинироваться. В стране прививки от коронавируса сделали лишь 64% населения. Потому Австрия является одной из стран в Западной Европе с самым низким уровнем вакцинации.

"Из-за пандемии мы зарегистрировали 50% сокращение клиентов, благодаря этой инициативе мы надеемся, что количество клиентов снова вырастет", - сказали в Funpalast.

Также там отметили, что для коллективного иммунитета, согласно данным властей, необходимо вакцинировать 70-75% населения. Также, по статистике, в Австрии вакцинировано меньше мужчин, чем женщин. Потому заведение решило помочь достичь более высокого уровня вакцинации.

Напомним, что некоторые страны Восточной Европы бьют рекорды по заболеваемости коронавирусом.

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АвстрияВакцинация