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В Австрии отменят комендантский час с 1 июля

Автор: Мария Кучерявец

Власти Австрии объявили о смягчении карантина с 1 июля. Комендантский час будет отменен, а в общественных местах разрешат носить обычные маски, вместо обязательных респираторов FFP2 (исключением являются больницы и социальные службы).

Об этом сообщает Kurier.

Отмечается, что ношение масок в учреждениях общественного питания не будет обязательным.

Известно, что ночные клубы смогут возобновить свою работу, а уже с 22 июля там не будет ограничений на количество посетителей.

"Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали",- заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, в течение недели заболеваемость находится в низком диапазоне, что составляет около 15 случаев на 100 тысяч человек. При этом количество вакцинированных активно растет.

Напомним, что осенью власти Австрии объявили о введении комендантского часа в связи с высоким количеством больных коронавирусом.

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Австриякомендантский часКарантинКоронавирус