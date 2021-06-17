В Австрії скасують комендантську годину з 1 липня

Зазначається, що носіння масок у закладах громадського харчування не буде обов’язковими.

Відомо, що нічні клуби зможуть відновити свою роботу, а вже з 22 липня там не буде обмежень на кількість відвідувачів.

"Ситуація дуже хороша. Набагато краще, ніж ми очікували", - заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

За його словами, протягом тижня захворюваність знаходиться в низькому діапазоні, що становить близько 15 випадків на 100 тисяч осіб. При цьому кількість вакцинованих активно зростає.