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В Австрии тысячи людей вышли на митинг против карантина

Автор: РБК-Украина

В столице Австрии в Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений. Масштабная акция протеста прошла в субботу, 6 марта.

Об этом сообщает DW.

На акцию протеста в Вену приехали люди автобусами из других регионов Австрии. Среди них были и правоэкстремисты, а также группы протестующих из Германии. Таким образом против карантинных ограничений выступили тысячи людей.

В сообщении говорится, что в руках люди держали плакаты. На одном из них требовали отставки австрийского канцлера Себастьяна Курца. Также сообщается, что среди организаторов акции была оппозиционная Австрийская партия свободы. Эксминистр внутренних дел от этой партии Герберт Кикла (Herbert Kickl) обвинил правительство Австрии в "жажде власти".

Дошло и до проблем с полицией. Полицейские задержали нескольких митингующих, поскольку на них не было защитных масок и люди не соблюдали социальную дистанцию.

В то же время, в Вене состоялась и акция в поддержку действий власти. Около 200 человек проехали на велосипедах по улицам города, сигналя колокольчиками.

Напомним, Швейцария планирует обеспечить все население бесплатными COVID-тестами. Они будут доступны в аптеках и тестовых центрах.

Также мы сообщали, что в Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение коронавирусом.

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