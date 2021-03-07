RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Австрії тисячі людей вийшли на мітинг проти карантину

Автор: РБК-Україна

У столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. Масштабна акція протесту пройшла в суботу, 6 березня.

Про це повідомляє DW.

На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії. Серед них були і правоэкстремисты, а також групи протестуючих з Німеччини. Таким чином проти карантинних обмежень виступили тисячі людей.

У повідомленні йдеться, що в руках люди тримали плакати. На одному з них вимагали відставки австрійського канцлера Себастьяна Курця. Також повідомляється, що серед організаторів акції була опозиційна Австрійська партія свободи. Ексміністр внутрішніх справ від цієї партії Герберт Кикла (Herbert Kickl) звинуватив уряд Австрії в "жадобі до влади".

Дійшло і до проблем з поліцією. Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції.

У той же час, у Відні відбулася акція на підтримку дій влади. Близько 200 осіб проїхали на велосипедах вулицями міста, сигналючи дзвониками.

Нагадаємо, Швейцарія планує забезпечити все населення безкоштовними COVID-тестами. Вони будуть доступні в аптеках і тестових центрах.

Також ми повідомляли, що у Камбоджі будуть давати 20 років в'язниці за умисне зараження коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Австрія
Читайте також
Аптеки Австрії безкоштовно видаватимуть експрес-тести на COVID-19
В Австрії не мають наміру послаблювати карантин до Великодня
Прогноз погоди