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В Австрии вводит запрет на посещение магазинов без COVID-теста

Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения на Пасху. В частности, после праздничной недели в стране не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

"На пасхальные праздники будет введен этап заморозки, то есть с 1 по 6 апреля", - сказал министр.

В частности, в трех регионах, а именно в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде, закроются салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины и торговые центры.

При этом необходимо будет носить на улице респираторные маски типа FFP2, а также в закрытых помещениях - при нахождении более одного человека в одной комнате.

Школьники после Пасхи будут учиться в дистанционном режиме.

"Мы также хотим закрепить ограничение на выход из дома, которое было в период рождественских праздников. С 00:00 до 24:00 с пятью всем известными исключениями", - добавил Аншобер.

Начиная с 7 апреля в Австрии будет запрещено посещать магазины без свежего отрицательного теста на коронавирус.

"С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов", - сказал Аншобер.

Напомним, ранее в Австрии приостанавливали вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca из-за расследования смерти пациента после прививки.

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