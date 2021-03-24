В Австрії вводять заборону на відвідування магазинів без COVID-тесту

"На великодні свята буде введено етап заморозки, тобто з 1 по 6 квітня", - сказав міністр.

Зокрема, у трьох регіонах, а саме у Відні, Нижньої Австрії і Бургенланді, закриються салони краси і перукарні, непродовольчі магазини і торгові центри.

При цьому необхідно буде носити на вулиці респіраторні маски типу FFP2, а також у закритих приміщеннях - при знаходженні більше однієї людини в одній кімнаті.

Школярі після Великодня будуть вчитися в дистанційному режимі.

"Ми також хочемо закріпити обмеження на вихід з будинку, яке було в період різдвяних свят. З 00:00 до 24:00 з п'ятьма всім відомими винятками", - додав Аншобер.

Починаючи з 7 квітня в Австрії буде заборонено відвідувати магазини без свіжого негативного тесту на коронавірус.

"З 7 квітня ми хочемо перейти до фази вхідних тестів для магазинів", - сказав Аншобер.

Міністр уточнив, що тест буде необхідний для відвідування всіх торгових точок, за винятком життєво важливих - аптек і продуктових магазинів.