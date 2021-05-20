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Австрия отменила карантин для туристов из 34 стран. Украины в списке нет

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Австрия, Четверг 20 мая 2021 18:47
Австрия отменила карантин для туристов из 34 стран. Украины в списке нет Фото: Австрия отменила карантин для туристов из 34 стран (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Австрия в рамках возобновление международных поездок решила отменить карантин для туристов, которые едут из стран, где благоприятная ситуация с коронавирусом. Власти страны обнародовали список из 34 стран, однако Украины в нем нет.

Об этом говорится на сайте Austria.Info.

Кто не попадает под карантин

Карантин был отменен для туристов из следующих стран: Андорра, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Ватикан, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея.

Какие правила для украинцев

Гражданам, направляющимся в Австрию из третьих стран, в частности из Украины, для въезда в страну нужно иметь важную причину, например деловая поездка или визит для лечения.

Если украинцы смогут предъявить свидетельство о вакцинации или приобретенном иммунитете, то им не придется проходить самоизоляцию. Если турист предъявит отрицательный тест на коронавирус, то ему придется проходить 10-дневный карантин, который можно завершить через 5 дней, пройдя еще один тест.

Напомним, планировалось, что Австрия в мае начнет ослаблять туристические и другие ограничения карантина.

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения пока выступают против возобновления международных путешествий.

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