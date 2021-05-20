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Австрія скасувала карантин для туристів з 34 країн. України у списку немає

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Австрія, Четвер 20 травня 2021 18:47
Австрія скасувала карантин для туристів з 34 країн. України у списку немає Фото: Австрія скасувала карантин для туристів з 34 країн (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Австрія в рамках відновлення міжнародних поїздок вирішила скасувати карантин для туристів, які їдуть з країн, де сприятлива ситуація з коронавірусом. Влада країни оприлюднила список з 34 країн, однак України в ньому немає.

Про це йдеться на сайті Austria.Info.

Хто не потрапляє під карантин

Карантин було скасовано для туристів з таких країн: Андорра, Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Ватикан, Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Сінгапур, Південна Корея.

Які правила для українців

Громадянам, які прямують в Австрію з третіх країн, зокрема з України, для в'їзду в країну потрібно мати важливу причину, наприклад ділова поїздка чи візит для лікування.

Якщо українці зможуть пред'явити свідоцтво про вакцинацію або набутий імунітет, то їм не доведеться проходити самоізоляцію. Якщо турист пред'явить негативний тест на коронавірус, то йому доведеться проходити 10-денний карантин, який можна завершити через 5 днів, пройшовши ще один тест.

Нагадаємо, планувалося, що Австрія у травні почне послаблювати туристичні та інші обмеження карантину.

Додамо, у Всесвітній організації охорони здоров'я поки що виступають проти відновлення міжнародних подорожей.

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