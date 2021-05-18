ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca

Новина українською →
Австрия, Вторник 18 мая 2021 16:50
Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca Фото: Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.

Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local.

Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.

По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее премьер Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране официально исключили препарат AstraZeneca из программы вакцинации. Причиной назвали редкие, но серьезные побочные эффекты. Норвегия приостановила использование вакцины от AstraZeneca с 11 марта из-за сообщений об образовании тромбов. Сообщалось о пяти таких случаях, три человека погибли.

Раньше Европейский союз отказался от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Напомним, Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По словам премьер-министра этой страны Флорина Кицу, это будет пожертвование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19