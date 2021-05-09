ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca
Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Euronews.
По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.
Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.
Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства.
Напомним, ранее стало известно, что Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По словам премьер-министра этой страны Флорина Кыцу, это будет пожертвование.
Также сообщалось, что Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) расследует редкие случаи неврологических расстройств у людей, которые получили вакцину против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria).