ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 09 мая 2021 20:00
ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca Фото: еврокомиссар Тьерри Бретон (wikipedia.org European Parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Euronews.

По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства.

Напомним, ранее стало известно, что Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По словам премьер-министра этой страны Флорина Кыцу, это будет пожертвование.

Также сообщалось, что Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) расследует редкие случаи неврологических расстройств у людей, которые получили вакцину против COVID-19 от AstraZeneca (Vaxzevria).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Евросоюз Вакцина Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19