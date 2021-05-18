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Австрія невдовзі відмовиться від вакцини AstraZeneca

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Австрія, Вівторок 18 травня 2021 16:50
Австрія невдовзі відмовиться від вакцини AstraZeneca Фото: Австрія невдовзі відмовиться від вакцини AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Австрія поступово припиняє вакцинацію вакциною AstraZeneca. У червні заплановано лише кілька перших щеплень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштейн в ефірі каналу Puls24, передає The Local.

Причиною такого рішення є проблеми з постачанням від британсько-шведської фармацевтичної компанії, а не через ефективність вакцини.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії, препаратів AstraZeneca все ще достатньо на складі для повторних уколів. В Австрії планують використовувати лише вакцини від Biontech-Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

Раніше прем'єр Норвегії Ерна Солберг заявила, що в країні офіційно виключили препарат AstraZeneca з програми вакцинації. Причиною назвали рідкісні, але серйозні побічні ефекти. Норвегія призупинила використання вакцини від AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять таких випадків, троє людей загинули.

Раніше Європейський союз відмовився від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Нагадаємо, Румунія має намір передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. За словами прем'єр-міністра цієї країни Флоріна Кіцу, це буде пожертвування.

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