Австрія невдовзі відмовиться від вакцини AstraZeneca

Австрія поступово припиняє вакцинацію вакциною AstraZeneca . У червні заплановано лише кілька перших щеплень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Вольфганг Мюкштейн в ефірі каналу Puls24, передає The Local .

За словами міністра охорони здоров'я Австрії, препаратів AstraZeneca все ще достатньо на складі для повторних уколів. В Австрії планують використовувати лише вакцини від Biontech-Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

Причиною такого рішення є проблеми з постачанням від британсько-шведської фармацевтичної компанії, а не через ефективність вакцини.

Раніше прем'єр Норвегії Ерна Солберг заявила, що в країні офіційно виключили препарат AstraZeneca з програми вакцинації. Причиною назвали рідкісні, але серйозні побічні ефекти. Норвегія призупинила використання вакцини від AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять таких випадків, троє людей загинули.

Раніше Європейський союз відмовився від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Нагадаємо, Румунія має намір передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. За словами прем'єр-міністра цієї країни Флоріна Кіцу, це буде пожертвування.