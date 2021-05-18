Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca

Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca . В июне запланировано лишь несколько первых прививок.

Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local .

По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.

Ранее премьер Норвегии Эрна Солберг заявила, что в стране официально исключили препарат AstraZeneca из программы вакцинации. Причиной назвали редкие, но серьезные побочные эффекты. Норвегия приостановила использование вакцины от AstraZeneca с 11 марта из-за сообщений об образовании тромбов. Сообщалось о пяти таких случаях, три человека погибли.

Раньше Европейский союз отказался от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. ЕС не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Напомним, Румыния намерена передать Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. По словам премьер-министра этой страны Флорина Кицу, это будет пожертвование.