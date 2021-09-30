Автомобиль за прививку. Мукачево разыграет призы среди COVID-вакцинированных

В Мукачево разыграют подарки среди вакцинированных от коронавируса. Главным призом является автомобиль, также будут разыграны по 15 велосипедов, электросамокатов и телевизоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мукачевского городского совета.

"Власть Мукачева будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. 1,2 млн гривен будет выделено на проведение акции "Вакцинуйся. Сохрани жизнь". Призовой фонд акции автомобиль Renault Duster 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров", - говорится в сообщении.

Так, участие в акции смогут принять непосредственно жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации.