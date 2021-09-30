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Авто за щеплення. Мукачево розіграє призи серед COVID-вакцинованих

Автор: Марія Кучерявець

У Мукачеві розіграють подарунки серед вакцинованих від коронавірусу. Головним призом є автомобіль, також будуть розіграні по 15 велосипедів, електросамокатів і телевізорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мукачівської міської ради.

"Влада Мукачева буде стимулювати мешканців міської територіальної громади вакцинуватись від COVID-19. 1,2 млн гривень буде виділено на проведення акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Призовий фонд акції автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів", - йдеться в повідомленні.

Так, участь в акції зможуть взяти безпосередньо мешканці Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

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МукачевоВакцина від коронавірусу