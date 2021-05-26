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В Азербайджане продлили действие особого карантинного режима и ослабили ограничения

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Баку, Среда 26 мая 2021 18:59
В Азербайджане продлили действие особого карантинного режима и ослабили ограничения Фото: в Азербайджане продлили действие особого карантинного режима до 1 августа (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Азербайджана приняло решение продлить действие особого карантинного режима в стране до 1 августа. При этом власти объявили о смягчении ограничений с 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджане до 06:00 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом с понедельника, 31 мая, в стране отменяется масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.

Кроме того, возобновляется работа столичного метрополитена, пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между городами и районами страны.

Однако до 28 июня в выходные дни общественный транспорт, включая метро в Баку, функционировать не будет.

С 10 июня в Азербайджане запланировано открытые мест богослужения, которые могут принимать одновременно не более 50 человек, крупных торговых центров, за исключением действующих при них развлекательных центров и кинотеатров, пляжей и спортивно-оздоровительных центров.

Напомним, власти Эстонии объявили о решении смягчить с 31 мая некоторые карантинные ограничения. В частности, разрешаются спортивные занятия для групп до 25 человек, публичные собрания и мероприятия с участием до 200 человек.

Кроме того, правительство Украины планирует смягчить карантин. По словам министра культуры Александра Ткаченко, могут быть сняты ограничения по времени для работы заведений и разрешен допуск в них иностранцев.

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