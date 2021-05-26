В Азербайджані продовжили дію особливого карантинного режиму і послабили обмеження

Уряд Азербайджану прийняв рішення продовжити дію особливого карантинного режиму в країні до 1 серпня. При цьому влада оголосила про пом'якшення обмежень з 31 травня.

"З метою запобігання поширенню на території країни коронавірусної інфекції та її можливих наслідків продовжити термін дії особливого карантинного режиму в Азербайджані до 06: 00 1 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому з понеділка, 31 травня, в країні скасовується масочний режим в громадських місцях на відкритому повітрі.

Крім того, поновлюється робота столичного метрополітену, пасажироперевезення наземним і повітряним транспортом між містами і районами країни.

Однак до 28 червня у вихідні дні громадський транспорт, включаючи метро в Баку, функціонувати не буде.

З 10 червня в Азербайджані заплановано відкриття місць богослужіння, які можуть приймати одночасно не більше 50 осіб, великих торгових центрів, за винятком діючих при них розважальних центрів і кінотеатрів, пляжів і спортивно-оздоровчих центрів.