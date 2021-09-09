Байден готовит стратегию по борьбе с коронавирусом в США

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стратегия состоит из шести шагов. Она коснется

"Он расскажет о следующем этапе борьбы с вирусом. О том, как это выглядит, включая меры по работе с государственным и частным секторами, опираясь на шаги, о которых мы уже объявили и шаги, которые мы предприняли за последние несколько месяцев. Они требуют больше вакцинаций, усиления важных мер тестирования и многое другое, чтобы дети могли безопаснее ходить в школу", - сказала Псаки.