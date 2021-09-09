Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, стратегія складається з шести кроків. Вона торкнеться

"Він розповість про наступний етап боротьби з вірусом. Про те, як це виглядає, включаючи заходи по роботі з державним і приватним секторами, спираючись на кроки, про які ми вже оголосили і кроки, які ми зробили за останні кілька місяців. Вони вимагають більше вакцинацій, посилення важливих заходів тестування і багато іншого, щоб діти могли безпечніше ходити в школу", - сказала Псакі.