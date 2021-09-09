RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден готує стратегію по боротьбі з коронавірусом в США

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден готується розповісти про стратегію боротьби з коронавірусом в США. Виступ планується на четвер, 9 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, стратегія складається з шести кроків. Вона торкнеться

"Він розповість про наступний етап боротьби з вірусом. Про те, як це виглядає, включаючи заходи по роботі з державним і приватним секторами, спираючись на кроки, про які ми вже оголосили і кроки, які ми зробили за останні кілька місяців. Вони вимагають більше вакцинацій, посилення важливих заходів тестування і багато іншого, щоб діти могли безпечніше ходити в школу", - сказала Псакі.

Нагадаємо, що у США в COVID-лікарнях працюватимуть військові медики. Вони допомагатимуть лікарям у найбільш інфікованих регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКоронавірус