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Байден намерен ввести в США обязательное ношение медицинских масок

Автор: Артур Родивилов

Демократ Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после того, как займет президентский пост. Число случаев заболевания COVID-19 в стране продолжает расти.

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Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации канала, Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов. Если кто-то из них откажется пойти на такой шаг, будущий президент намерен договариваться о таком режиме с округами по отдельности.

Отмечается, что согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.

США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировали более 9,8 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Байден планирует объявить о создании своей рабочей группы по коронавирусу в понедельник, 9 ноября. Группа будет состоять из 12 человек.

Рабочую группу возглавят три сопредседателя: бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

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