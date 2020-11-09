Байден має намір ввести в США обов'язкове носіння медичних масок

Демократ Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після того, як займе президентську посаду. Кількість випадків захворювання COVID-19 у країні продовжує зростати.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За інформацією каналу, Байден планує забезпечити обов'язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів. Якщо хтось із них відмовиться піти на такий крок, майбутній президент має намір домовлятися про такий режим з округами окремо.

Наголошується, що згідно із законодавством США, кожен штат і округ мають право вводити власні карантинні обмеження. Вашингтон не має права встановлювати їх директивно.

США посідають перше місце у світі за кількістю заражень коронавірусом. З початку пандемії в країні зафіксували понад 9,8 млн випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, Байден планує оголосити про створення робочої групи щодо коронавірусу у понеділок, 9 листопада. Група складатиметься з 12 осіб.

Робочу групу очолять три співголови: колишній генеральний хірург Вівек Мурті, колишній комісар Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Девід Кесслер і доктор Марселла Нуньєс-Сміт з Єльського університету.