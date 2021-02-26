Байден обещал 100 млн доз вакцин за 100 дней президентства. Уже сделали половину прививок

С дня инаугурации Джо Байдена 20 января на территории США было использовано для прививок 50 миллионов доз вакцин. Это данные по состоянию на субботу 20 февраля.

Таким образом, уже выполнено 50% задачи, поставленной Байденом в начале президентства. Он обещал, что американцы получат 100 миллионов доз вакцин в первые 100 дней с момента его вступления в должность.

Байден находится на посту президента 39 дней. Таким образом, он выполняет обещание с опережением на 11 дней.

В США убеждены, что для установления контроля над пандемией, нужно вакцинировать около 325 миллионов американцев.