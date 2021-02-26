Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за 100 днів президентства. Вже зробили половину щеплень

З дня інавгурації Джо Байдена 20 січня на території США було використано для щеплень 50 мільйонів доз вакцин. Це дані станом на суботу 20 лютого.
Про це пише "Голос Америки".
Таким чином, вже виконано 50% завдання, поставленого Байденом на початку президентства. Він обіцяв, що американці отримають 100 мільйонів доз вакцин в перші 100 днів з моменту його вступу на посаду.
Байден перебуває на посаді президента 39 днів. Таким чином, він виконує обіцянку з випередженням на 11 днів.
У США переконані, що для встановлення контролю над пандемією, потрібно вакцинувати близько 325 мільйонів американців.
Раніше Байден разом з першою леді Джилл Байден, а також віце-президентом Камалою Харріс вшанували пам'ять понад 500 тисяч жертв коронавіруса у своїй країні.
РБК-Україна писало, що США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.