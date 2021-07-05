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Байден обратился к нации на 245-летие США и попросил помочь побороть COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден поздравил американцев с 245-летием США. Он обратился к нации и попросил помочь покончить с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

около 1000 человек, среди которых были семьи военнослужащих и рабочих, участвовавших в борьбе с COVID-19.

Напомним, премьер-министр Великобритании готовит срочное обращение к народу. Он хочет поговорить о коронавирусе и о том, как жить дальше с вирусом.

Ранее сообщалось, что штамм "Дельта" уже добрался до США. Он становится самым распространенным уже и в этой стране.

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