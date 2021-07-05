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Байден звернувся до нації на 245-річчя США і попросив допомогти побороти COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден привітав американців з 245-річчям США. Він звернувся до нації і попросив допомогти покінчити з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

близько 1000 осіб, серед яких були сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії готує термінове звернення до народу. Він хоче поговорити про коронавірус і про те, як жити далі з вірусом.

Раніше повідомлялося, що штам "Дельта" вже дістався до США. Він стає найпоширенішим вже і в цій країні.

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