UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден объявит о планах вакцинировать 70% населения США до 4 июля

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что Байден готовится объявить о цели, чтобы 70% взрослого населения получили хотя бы одну прививку. По его мнению, вакцинация 160 миллионов человек до 4 июля позволит говорить о выходе из пандемии.

Предполагается, что на следующем этапе вакцинации администрация США сделает ее еще более доступной. В частности, десятки тысяч пунктов будут работать без выходных, планируется доставка вакцины в сельскую местность и так далее.

Кроме того, Байден планирует как можно скорее объявить о вакцинации подростков, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдаст соответствующее разрешение.

Напомним, ранее Байден заявил, что США достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.

До этого у него исключили возможность введения COVID-паспорта в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденвакцинация