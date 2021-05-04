Байден оголосить про плани вакцинувати 70% населення США до 4 липня

Повідомляється, що Байден готується оголосити про мету, щоб 70% дорослого населення отримали хоча б одне щеплення. На його думку, вакцинація 160 мільйонів осіб до 4 липня дозволить говорити про вихід з пандемії.

Передбачається, що на наступному етапі вакцинації адміністрація США зробить її ще більш доступною. Зокрема, десятки тисяч пунктів працюватимуть без вихідних, планується доставка вакцини в сільську місцевість і так далі.

Крім того, Байден планує якнайшвидше оголосити про вакцинацію підлітків, як тільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видасть відповідний дозвіл.