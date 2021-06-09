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Байден перед отправкой в Европу анонсировал план вакцинации для всего мира

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США, Среда 09 июня 2021 17:20
Байден перед отправкой в Европу анонсировал план вакцинации для всего мира Фото: Байден анонсировал план вакцинации для всего мира (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Президент США Джо Байден заявил 9 июня, что объявит план вакцинации для всего мира. Это произошло перед отправкой главы Белого дома в его первую зарубежную поездку в Европу на посту президента.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент США Джо Байден заявил в среду, что объявит план вакцинации для всего мира", - пишет агентство.

"У меня есть он (план вакцинации для мира - ред.), и я объявлю о нем", - сказал Байден журналистам перед тем, как сесть на борт самолета Air Force One.

В рамках европейской поездки 16 июня в Женеве президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Отметим, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро считает, что одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с коронавирусом. Он пояснил, что людям следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

2 июня председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что из 1,8 миллиарда вакцин против COVID-19, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода. По его мнению, с точки зрения эпидемиологии и экономики это является неприемлемой тенденцией.

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