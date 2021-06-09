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Байден перед відправкою в Європу анонсував план вакцинації для всього світу

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США, Середа 09 червня 2021 17:20
Байден перед відправкою в Європу анонсував план вакцинації для всього світу Фото: Байден анонсував план вакцинації для всього світу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Президент США Джо Байден заявив 9 червня, що оголосить план вакцинації для всього світу. Це сталося перед відправкою голови Білого дому у його першу закордонну поїздку в Європу на посаді президента.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент США Джо Байден заявив у середу, що оголосить план вакцинації для всього світу", - пише агентство.

"У мене є він (план вакцинації для світу - ред.), і я оголошу про нього", - сказав Байден журналістам перед тим, як сісти на борт літака Air Force One.

В рамках європейської поїздки 16 червня у Женеві президент США Джо Байден зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним. Як говорили у Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Зазначимо, спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро вважає, що однієї лише вакцинації недостатньо для боротьби із коронавірусом. Він пояснив, що людям слід мінімізувати контакти з іншими, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

2 червня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що з 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. На його думку, з точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.

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