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Одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с COVID, - ВОЗ

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Мир, Среда 09 июня 2021 17:04
Одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с COVID, - ВОЗ Фото: в ВОЗ считают, что одной лишь вакцинации недостаточно (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Самой только вакцинации против коронавируса недостаточно для борьбы с болезнью. Люди должны быть осторожными и вести себя так, как будто угроза вируса является постоянной.

Об этом в эфире Sky News заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро.

"Одних только вакцин будет недостаточно, чтобы победить коронавирус, и людям придется адаптировать свой образ жизни", - сказал Набарро.

Он пояснил, что людям следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Мы знаем, что вирус постоянно изменяется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным, удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой", - сказал эксперт.

Он предупредил, что коронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно.

"Поэтому я хочу предложить всем, будьте очень, очень осторожны", - добавил Набарро.

2 июня доктор Дэвид Набарро заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. За его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупреждал, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.

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