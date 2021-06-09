Одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с COVID, - ВОЗ
Самой только вакцинации против коронавируса недостаточно для борьбы с болезнью. Люди должны быть осторожными и вести себя так, как будто угроза вируса является постоянной.
Об этом в эфире Sky News заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро.
"Одних только вакцин будет недостаточно, чтобы победить коронавирус, и людям придется адаптировать свой образ жизни", - сказал Набарро.
Он пояснил, что людям следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
"Мы знаем, что вирус постоянно изменяется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным, удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой", - сказал эксперт.
Он предупредил, что коронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно.
"Поэтому я хочу предложить всем, будьте очень, очень осторожны", - добавил Набарро.
2 июня доктор Дэвид Набарро заявил, что сейчас пандемия "бушует" по всему миру. За его словам, особенно пандемия причиняет "чрезвычайные страдания" в сельской местности.
В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупреждал, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.
Он считает, что главная причина этого периода заключается в отсутствии полных данных, поскольку все больше пандемия распространяется в местах, где тестирование недоступно, а потому показатели по заболеваемости являются значительно заниженными.