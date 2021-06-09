Одной лишь вакцинации недостаточно для борьбы с COVID, - ВОЗ

Самой только вакцинации против коронавируса недостаточно для борьбы с болезнью. Люди должны быть осторожными и вести себя так, как будто угроза вируса является постоянной.

Об этом в эфире Sky News заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро.

"Одних только вакцин будет недостаточно, чтобы победить коронавирус, и людям придется адаптировать свой образ жизни", - сказал Набарро.

Он пояснил, что людям следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Мы знаем, что вирус постоянно изменяется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным, удивительным активом, этого будет недостаточно. Нам придется продолжать вести себя так, будто вирус является постоянной угрозой", - сказал эксперт.

Он предупредил, что коронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно.

"Поэтому я хочу предложить всем, будьте очень, очень осторожны", - добавил Набарро.