Байден підписав закон про розсекречення інформації щодо походження COVID-19

Президент США Джо Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з виникненням COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Відтак, як вказав політик, продовжуватимуться перегляди всієї секретної інформації, яка стосується походження COVID-19, включаючи потенційні зв'язки з Інститутом вірусології Уханя.

Зі його слів, робота триває. Адже потрібно зрозуміти походження коронавірусу, аби краще запобігти майбутнім пандеміям.

Байден розповів, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі наявні інструменти для розслідування виникнення COVID-19.

"Я поділяю мету Конгресу Сполучених Штатів оприлюднити якомога більше даних про походження коронавірусної хвороби", - зазначив американський лідер.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах вважають, що витік із лабораторії в китайському Ухані є найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

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