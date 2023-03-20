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Байден подписал закон об рассекречивании информации о происхождении COVID-19

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", - отметил американский лидер.

Байден рассказал, что еще в 2021 году приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19.

По его словам, работа продолжается. Ведь нужно понять происхождение коронавируса, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии.

Следовательно, как указал политик, будут продолжаться просмотры всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя.

Напомним, в Соединенных Штатах считают, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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