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Байден подтвердил. США передадут почти сотне стран 500 млн доз вакцины Pfizer

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Британия, Четверг 10 июня 2021 20:52
Байден подтвердил. США передадут почти сотне стран 500 млн доз вакцины Pfizer Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден объявил о плане помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса. США приобретут за свой счет 500 млн доз вакцины Pfizer и поделятся ими почти с сотней стран мира.

Об этом речь шла на брифинге президента США в Британии.

"По моему указанию, Соединенные Штаты приобретут полмиллиарда доз вакцины от COVID-19 от Pfizer, чтобы пожертвовать почти 100 странам, которые остро в этом нуждаются", - заявил он.

Американский президент подчеркнул, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

"Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне", - сказал Байден.

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На своей странице в Twiiter Байден добавил, что вакциной поделятся с 92 странами с низким и ниже среднего уровнем дохода.

"Эти вакцины Pfizer спасут миллионы жизней во всем мире и будут выработаны благодаря мощности американского производства", - добавил президент США.

Напомним, до этого Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.

Как стало известно позже, США предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса.

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