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Стало известно, сколько доз COVID-вакцины Украина получит от США

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 22:10
Стало известно, сколько доз COVID-вакцины Украина получит от США Фото: США предоставят вакцину Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Так, вопрос предоставления Украине вакцин от коронавируса был поднят во время телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский поблагодарил Байдена за решение поделиться вакцинами с Украиной, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

"Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили преданность стратегическому партнерству с Украиной", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, 3 июня в Белом доме заявили, что Байден выделил 80 млн доз вакцин от коронавируса для помощи странам, которые в этом нуждаются. Поделиться вакцинами решили, в частности, с Украиной, Канадой и Южной Кореей.

Как писало РБК-Украина, до этого Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Добавим, что во время президентства Дональда Трампа импорт вакцин из США был под запретом.

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