Стало известно, сколько доз COVID-вакцины Украина получит от США

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине почти один миллион доз вакцины от коронавируса . Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины .

Так, вопрос предоставления Украине вакцин от коронавируса был поднят во время телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

Зеленский поблагодарил Байдена за решение поделиться вакцинами с Украиной, чтобы преодолеть пандемию коронавируса.

"Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили преданность стратегическому партнерству с Украиной", - подчеркнул президент Украины.